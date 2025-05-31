بدء تيسيرات إعفاء غرامات تأخير وحدات "تمويل المساكن"

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم غدًا الأحد 1/6/2025، بدء تنفيذ تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، لمدة 3 أشهر حتى ٢٠٢٥/٨/٣١.

ولفت الشربيني، وَفق بيان الوزارة اليوم السبت، إلى أن تلك التيسيرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الدولة لدفع عجلة التنمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية؛ من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات، رئيس مجلس صندوق تمويل المساكن، إن التيسيرات تأتي أيضًا استجابةً للطلبات المقدمة من المواطنين بشأن الحصول على تيسيرات جديدة تتعلق بالمستحقات المالية للصندوق؛ مما يتيح الفرصة أمام عملاء الصندوق الراغبين في تصحيح أوضاعهم من خلال وضع قواعد تنفيذية واضحة ومحددة لنجاح عملية التيسيرات وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح درويش أن تلك التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيًّا بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، بالإضافة إلى سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.

وأضاف درويش أن تلك التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن كل الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصندوق، ولا تسري التيسيرات على كل الوحدات والفيلات والمحلات الصادر لها قرارات إلغاء أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ؛ حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وقرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.

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