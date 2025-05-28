"الجار للتطوير" تتعاون مع NHMC البريطانية لتنفيذ مشروع عمراني

كتب- محمد عبدالناصر:

الدكتور أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان ومؤسس شركة الجار للتطوير العقاري، أن الشركة تعاونت مع شركة NHMC البريطانية للخدمات الطبية، في إطلاق مشروع "Aljar British District"، وهو مشروع عمراني متكامل.

وقال عبد المجيد إن المشروع يضم وحدات سكنية فاخرة بمساحات متنوعة تلبي احتياجات مختلف العملاء، بالإضافة إلى مدينة طبية متخصصة تُقام على مساحة 24 فدانًا، تمثل نحو 35% من إجمالي مساحة المشروع، وتُنفذه شركة NHMC البريطانية.

وأضاف أن شركة "الجار للتطوير العقاري" وفقت في اختيار موقع استراتيجي مميز لمشروع "Aljar British District" في قلب شرق القاهرة، والتي تُعد من أكثر المناطق الواعدة نموًا في السوق العقاري المصري.

وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة 46 فدانًا، بنسبة بنائية لا تتجاوز 20% فقط، ما يُتيح تخصيص الجزء الأكبر من المساحة للمسطحات الخضراء والخدمات المتكاملة، بهدف خلق بيئة عمرانية صحية ومستدامة.

كما يضم المشروع جزء سكني يشمل وحدات سكنية فاخرة بخدمات وتشطيبات فندقية فاخرة، ومجمع تجاري إداري متكامل، بالإضافة لجزء طبي يتضمن مركز طبي على مستوى عالمي، كما يضم نادي اجتماعي ومسطحات مائية، وجزء تعليمي يقع على مساحة تمثل 35% من إجمالي مساحة المشروع، ونادي اجتماعي ومسطحات خضراء ومسطحات مائية، وتكييفات مركزية، ومطابخ مجهزة وفق أعلى معايير الجودة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تطرح 15 ألف شقة "مساحات ومناطق وتمويل عقاري"

احجز شقة وسدد على 20 سنة.. ننشر شروط التقدم في سكن لكل المصريين 7

شقق وزارة الإسكان.. ما المشروعات المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟