"الإسكان": تنفيذ مشروعات مرافق وطرق بالتوسعات الجنوبية للقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع معدلات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بالتوسعات الجنوبية على مساحة 16 ألف فدان بمدينة القاهرة الجديدة "الامتداد الجنوبي"؛ بهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية والسكنية والمشروعات الخدمية بها.

وأوضح الشربيني أنه من المخطط أن تضم منطقة الامتداد الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، مناطق سكنية، وأنشطة خدمية، وفرصًا استثمارية مختلفة، مؤكدًا أن خُطة الدولة العمرانية هي بالأساس خُطة اقتصادية وليست خُطة للبناء فقط؛ فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، والعمل على تسريع وتيرة العمل بما يضمن الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة، في إطار خطة الدولة لتوفير بنية تحتية وخدمية متكاملة ومستدامة لخدمة المواطنين وتلبية متطلبات التنمية العمرانية.

وتفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسؤولو الجهاز، أعمال المرافق الجارية بالامتداد الجنوبي للمدينة، واطَّلع على الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ الخطوط الرئيسية من (المياه والصرف الصحي) بالمنطقة، والتي تربط منطقة الامتداد الجنوبي بالمدينة الأم، وتم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، وتأكيد الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

ونوَّه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بأن شبكات الطرق بإجمالي أطوال 85 كيلومترًا، وشبكات المرافق (مياه، صرف، ري) بإجمالي أطوال شبكات مياه 110 كيلومترات، وشبكات صرف 116 كيلومترًا، وشبكات ري 165 كيلومترًا.

واختتم المهندس عبد الرؤوف الغيطي جولته بتفقد معدلات التنفيذ بمحطة الصرف الصحي رقم 12 بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، مشددًا على الشركات المنفذة للمحطة ضرورة تواصل العمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال المحطة ودخولها الخدمة.

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