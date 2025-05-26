الأوراق المطلوبة للحجز في سكن لكل المصريين للموظفين بالحكومة والشركات

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، اليوم إجراءات الحجز في مشروع "سكن لكل المصريين 7"، بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، والذي يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث بدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

ومن أهم خطوات الحجز، هي تجهيز الأوراق المطلوبة للموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص والتي جاءت على النحو التالي:

– صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

– شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة إذا كانت تعمل، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها الفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)) ذلك إن وجد.

– مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفيـر أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة (الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) والأولاد القصر) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

– بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال فيجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري على أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

– بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فيجب تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، على أن تكون مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

– قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب (ما عدا: الأعزب، المطلقة، الأرملة))، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

– صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهى كما يلي (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة – شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن).

– ويجب على جميع المتقدمين، مهما كانت حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية، في حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة ضرورة تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

أما عن كراسة الشروط فتتواجد على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، اضغط هنا.

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