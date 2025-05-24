غلق حديقة سفاري بارك.. والإسكان: حفاظا على المواطنين وسيتم تطويرها

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت المهندسة منى عبدالسلام، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومطار إمبابة ومجرى العيون وممشى أهل مصر وعين الصيرة، إنه تم غلق حديقة سفاري بارك بالجيزة، لعدة أسباب أهمها عدم توافر شروط السلامة والأمن للألعاب المتواجدة بالحديقة.

وأضافت "عبدالسلام"، لمصراوي، إن حالة الحديقة تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، لذلك أخذت وزارة الإسكان عملية التطوير على عاتقها ليتم افتتاحها بشكل يليق بالمواطنين.

وتابعت: "ما يحدث الآن هو غلق مؤقت لحين تطويرها وستفتح مرة أخرى".

وأكدت أن منطقة مطار إمبابة يتم حاليا العمل على تطويرها وفقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وكانت رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومطار امبابة ومجرى العيون وممشى أهل مصر وعين الصيرة، ومسئولو الجهاز، تفقدت العمارات الجاري تطويرها بمنطقة أرض مطار إمبابة.

وأوضحت أن تطوير أرض مطار إمبابة يتكون من 3 مراحل رئيسية، المرحلة الأولى: مشروع الوحدات السكنية على مساحة 55 فدانا بإجمالي 3100 وحدة سكنية و 222 محلا تجاريا، حيث تم تأكيد ضرورة متابعة أعمال التشغيل والصيانة للجزء السكني والاستعداد بتجهيز الوحدات المخصصة للبيع خلال الفترة القادمة، وطرح المحال الموجودة بالمشروع للبيع لتوفير المتطلبات الأساسية لساكني المشروع ورفع معدلات التنمية.

المرحلة الثانية من منطقة مطار امبابة، والتي تضم مشروع حديقة الجيزة بارك على مساحة 38 فدانا، وهى حديقة ترفيهية.

بينما المرحلة الثالثة تضم أرضا فضاء على مساحة 48 فدانا، حيث شددت رئيس الجهاز على ضرورة البدء في إعداد الفرص الاستثمارية لتلك القطعة نظراً لموقعها المتميز، وقربها من المحاور الرئيسية للقاهرة الكبرى.

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