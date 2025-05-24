سكن لكل المصريين 7.. أسعار شقق المدن الجديدة "تسليم بعد 36 شهرًا"

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، في حجز شقق سكن لكل المصريين 7، والذي يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث بدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز حتى 4 يونيو 2025.

ووفقًا لإجراءات الحجز التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، يتم سداد مبلغ مقدم الحجز في مكاتب البريد بقيمة 100 ألف جنيه بجانب 500 جنيه مصروفات تسجيل و350 جنيهًا مصروفات إدارية.

أما عن كراسة الشروط فتتواجد على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، من هنا.

وجاءت أسعار الشقق التسليم بعد 36 شهرًا على النحو التالي:

- الوحدات السكنية (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة - البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).

- سجلت الشقة مليون و700 ألف جنيه، ويكون المقدم 100 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية لمدة 3 سنوات، في السنة الأولى قيمة الدفعة 26 ألف جنيه وفي الثانية 27 ألف جنيه وفي الثالثة 28 ألف جنيه، كما يتم استكمال الدفعة المقدمة لـ 25% من ثمن الوحدة عند التعاقد.

ويتراوح القسط الشهري في هذه الشقق بين 11 إلى 12 ألف جنيه شهريًا لمدة 20 سنة.

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