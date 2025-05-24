بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:



أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر" بمنطقة أرض المعارض، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة من جهاز المدينة.



وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن التسليم سيتم في المنطقة الثانية من المشروع، وتحديدًا لمسلسل رقم (6 و7) بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى مسلسل رقم (3) بالمراحل التابعة للمرحلة الأولى. وأضاف أن وحدات العمارات ستُسلم على النحو التالي:



العمارة رقم 31: يوم الأحد 25 مايو 2025



العمارة رقم 32: يوم الاثنين 26 مايو 2025



العمارة رقم 26: يوم الثلاثاء 27 مايو 2025



العمارة رقم 79: يوم الأربعاء 28 مايو 2025



العمارة رقم 111: يوم الخميس 29 مايو 2025



العمارة رقم 81: يوم الأحد 1 يونيو 2025



العمارة رقم 118: يوم الاثنين 2 يونيو 2025



العمارة رقم 98: يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025



العمارة رقم 121: يوم الأربعاء 4 يونيو 2025



العمارة رقم 97: يوم الخميس 5 يونيو 2025



وأضاف الغيطي أن تسليم وحدات العمارات التالية سيتم في منتصف يونيو كالتالي:



العمارة رقم 122: يوم الأحد 15 يونيو 2025



العمارة رقم 116: يوم الاثنين 16 يونيو 2025



العمارة رقم 119: يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025



العمارة رقم 48: يوم الأربعاء 18 يونيو 2025



العمارة رقم 49: يوم الخميس 19 يونيو 2025



ونوّه رئيس الجهاز إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكن مصر التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (العنوان: 2 شارع عباس العقاد) لإنهاء إجراءات التعاقد مع البنك، ثم التوجه إلى جهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، مصطحبين أصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقعة، وذلك لتسجيل بياناتهم على الشبكة واستلام خطاب الموقع لمعاينة الوحدة وتسليمها.



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