كتب- أحمد الجندي:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء التشغيل للمرحلة الثانية جزئيا ودخولها الخدمة من محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للمحطة إلى 600 ألف م3/يوم، لافتاً إلى أنه عند اكتمال التشغيل للمرحلتين الأولى والثانية من المحطة ستنتج مليون م3/يوم من المياه النقية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هذا الإجراء يأتي في إطار خُطة وزارة الإسكان لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب في المدن الجديدة، ولا سيما خلال فصل الصيف وتغذية التوسعات العمرانية الجديدة، مع ضمان انتظام الضغوط داخل الشبكات.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس محمد محيي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات، ومسئولو الجهاز، أعمال التشغيل ومتابعة جاهزية مختلف المكونات داخل المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة.

وخلال الجولة، شدد المهندس عبدالرءوف الغيطى، على أهمية استمرار دخول المياه إلى المروقات، وتكثيف أعمال غسيل المرشحات لضمان إنتاج مياه مطابقة للمواصفات، كما وجّه بضرورة رفع عينات مياه الشرب بشكل دوري للتأكد من الجودة، مع التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية اللازمة.

وقال الغيطى: إن إجمالي الطاقة التصميمية للمرحلة الثانية من محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة يبلغ 500 ألف متر مكعب يوميًا، وسيتم استكمال تشغيلها تباعًا لتلبية احتياجات المدينة ومواكبة الزيادة السكانية والعمرانية المتسارعة.

جدير بالذكر أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة للارتقاء بالبنية التحتية وتوفير خدمات أساسية مستدامة، وحرصاً على مواكبة التطور العمراني المتسارع بمدينة القاهرة الجديدة.

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