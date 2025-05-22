رئيس "بحوث الإسكان" يجتمع مع المطورين والاستشاريين لعرض خدمات المركز

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، اجتماعًا مع لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، هدف إلى تعريف المكاتب الاستشارية وشركات التطوير العقاري بأحدث الأكواد التي يصدرها المركز في مجالات البناء والتشييد، والتي تركز على مبادئ الهندسة القيمية وخفض تكلفة البناء، وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي.

كما استعرض الاجتماع الخدمات الفنية التي يقدمها المركز للقطاع، من اختبارات ومساعدات تصميم ودلائل إرشادية، واستمع رئيس المركز إلى متطلبات الحضور، مؤكدًا حرص المركز على تلبية احتياجات السوق والمستثمرين.

وأشار "السعداوي"، إلى التطورات في معامل المركز المعتمدة من وكالة الاعتماد الدولية IAS وفقًا للمواصفات العالمية ISO 17025، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتفعيل المنصات التفاعلية لتسهيل تقديم الخدمات.

واختتم اللقاء بدعوة أعضاء الجمعية لزيارة معامل المركز وقاعات التدريب، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل واستقبال المقترحات لتطوير التعاون بين المركز والقطاع.

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