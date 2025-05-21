كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمحافظتي الغربية ودمياط، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وبحسب بيان، تناول الاجتماع، مستجدات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، والتي تشمل تنفيذ محطات معالجة وشبكات الصرف الصحي وخطوط الطرد، وكذا موقف تسليم المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمحافظة.

كما تناول الاجتماع، موقف تسليم المشروعات المنتهية بدمياط من تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تشمل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة.

وتطرق الاجتماع الى المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل خطوط الطرد والوصلات المنزلية للصرف الصحي، وكذا الموقف التنفيذي لمحطات الرفع ومحطات المياه.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضغط كافة الأعمال الجاري تنفيذها وعدم تأخير الانتهاء من المشروعات والالتزام بالمدد الزمنية المقررة لها، بجانب رصد نسب الإنجاز بكافة المشروعات الجاري تنفيذها بشكل أسبوعي.