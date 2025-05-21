احجز شقة وسدد على 20 سنة.. ننشر شروط التقدم في سكن لكل المصريين 7

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة صندوق الإسكان الاجتماعي اليوم إجراءات الحجز في مشروع "سكن لكل المصريين 7".

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن إعلان "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

وجاءت شروط التقدم على النحو التالي:

- سيتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا.

- القسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، ويجب على المواطن سداد مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه مع سداد مصاريف التسجيل بقيمة 500 جنيه، ومصاريف إدارية بقيمة 350 جنيها.

شروط التمويل العقاري:

- ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان.

- تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى.

- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية.

وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه يمكن للمواطنين الاطلاع على كراسة الشروط لإعلان "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل، ابتداءً من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني www.shmff-reg.shmff.gov.eg.

وتابعت: يقوم العميل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، ثم يقوم بطباعة كل من استمارة الحجز والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد بشكل واضح ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند تقديم طلب حجز الوحدة السكنية بصيغة (PDF بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التقدم لطلب حجز وحدة سكنية على الموقع الإلكتروني www.shmff-reg.shmff.gov.eg يكون عبر مرحلتين، الأولى هي مرحلة التسجيل من تاريخ 21 مايو 2025 وحتى تاريخ 4 يونيو 2025، ويتم خلالها تسجيل بيانات المتقدم على الوحدة السكنية واستيفاء المستندات والأوراق المطلوبة، والثانية هي مرحلة حجز الوحدة السكنية، حيث يتم إخطار جميع المواطنين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بموعد فترة الحجز، وذلك وفقًا للمحافظة والمدينة التي تم تسجيلها على الموقع خلال فترة التسجيل، والمعلومات المدونة في استمارة الحجز المرفقة في الكراسة المتاحة على الموقع وذلك من خلال ارسال رسائل نصية أو البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن الصندوق.

اقرأ أيضًا:

شقق وزارة الإسكان.. ما المشروعات المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟

موعد وتفاصيل الطرح الجديد لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل



