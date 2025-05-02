موعد تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بمدينة غرب قنا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع الأراضي السكنية محور الإسكان المتوسط "مسكن 5" بمدينة غرب قنا، اعتبارًا من يوم الأحد 4/5/2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الثلاثاء 13/5/2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة مراجعة مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتوفير كل الدعم للمستفيدين بالأراضي بالمدينة، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة الحي المتميز بالمجاورة 4 من 96 : 140، يوم الأحد 4/5/2025، والقطع من 141 : 185، يوم الإثنين 5/5/2025، والقطع من 186 : 230، يوم الثلاثاء 6/5/2025، والقطع من 231 : 275، يوم الأربعاء 7/5/2025، والقطع من 276 : 318، يوم الأحد 11/5/2025.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا، إلى أنه سيتم تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 12 و 13/5/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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