رئيس "تطوير مصر" يتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال 2025 إلى 30%

كتب- محمد عبدالناصر:

توقع الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر"، عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن ترتفع أسعار العقارات خلال 2025 بنحو 20 إلى 30%، مقابل 100% خلال 2024.

وأضاف شلبي أن ارتفاع أسعار العقارات نتيجة لعدة عوامل اقتصادية مؤثرة؛ أبرزها ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي، وزيادة أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، لافتًا إلى أن التسعير الحالي للوحدات مناسب وغير مبالغ فيه؛ نتيجة وجود تغيرات مستمرة تؤثر على سعر المنتج النهائي.

وأشار شلبي إلى أن الشركة تتبع نظام تحوط ضد التقلبات الاقتصادية ووجود تغيير في تكلفة التنفيذ؛ بدايةً من وجود مخازن للخامات بها مواد خام بمئات الملايين، ثم الاعتماد على السرعة في عمليات الإنشاءات، بجانب الاحتفاظ ببعض الوحدات دون بيع، ليتم بيعها بعد تشطيبها بسعر مرتفع؛ ما يحقق أرباحًا للشركة.

وأكد شلبي أن أفضل منطقتين للاستثمار في الدول العربية هما الساحل الشمالي في مصر، والرياض في السعودية؛ حيث يوجد معدلات أرباح عالية، متوقعًا التوسع في المملكة العربية السعودية وعمان خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن السوق السعودية جاذبة للاستثمارات، ولكن لديه صعوبات وتحديات كثيرة مثل المنافسة وآليات التمويل.

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