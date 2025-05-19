تخصيص محلات تجارية بجلسة مزاد علني وحملة على المخالفات بدمياط الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم عقد جلسة مزاد علني أسفرت عن تخصيص 12 محلا تجاريا بمقابل الانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات بالموقفين الشرقي والغربي بمدينة دمياط الجديدة، مشيراً إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير.

وبحسب بيان، أوضح محمود، تنوع أنشطة المحال التي تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة.

وقال رئيس الجهاز، إن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتوفير مختلف الخدمات لقاطني المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية الناتجة عن مثل هذه الطروحات فى الصرف من عائدها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.

ونفذ جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة للتفتيش وضبط مخالفات الصرف الصناعي للمنشآت الصناعية والمحال التجارية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي التنمية والبيئة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة تأتي في إطار المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة، وكذا الاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي بالمدينة، موضحاً أن الحملة قامت بالمرور على المنشآت التجارية (مطاعم)، ومحطة تموين السيارات بنطاق الحى الثانى والمنطقة المركزية والصناعية، وتم سحب عينات مياه صرف صناعي من السيب النهائي لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت غير المطابقة للكود المصري في الصرف الصناعي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ متابعة عدد من المنشآت لتوفيق أوضاعها، طبقا لتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المخالفة لمعايير القرار الوزاري في هذا الشأن، مؤكداً استمرار عمل اللجنة طبقا لخطة المرور الدوري للحفاظ على المرافق.

اقرأ أيضًا:

شقق وزارة الإسكان.. ما المشروعات المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟

موعد وتفاصيل الطرح الجديد لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)