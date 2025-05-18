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عماد المسعودي: عدم مواكبة تغيرات السوق من أهم تحديات شركات العقارات

07:42 م الأحد 18 مايو 2025

القمة العقارية

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال عماد المسعودي الرئيس التنفيذي لمنصة عقار ماب، إن أكبر المشكلات والتحديات التي يواجهها شركات التطوير العقاري تتلخص في عدم مواكبة تغيرات السوق من إدارة وابتكار.

وأضاف المسعودي، إن قيادات الشركات العقارية يجب أن يكونوا على معرفة بكل ما هو جديد في سوق العقارات والتحديثات اللازمة لكل مرحلة من مراحل الشركات.

وأضاف المسعودي، أن الابتكار والإبداع لا يتلخص في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي فقط، لكنه متعلق بالشخص المسؤول عن الإدارة، لافتًا إلى أن مصر بها مشروعات رائدة ومبتكرة مثل التي تقدمها شركة طلعت مصطفى.

وانطلقت اليوم القمة العقارية التي تجمع بين أبرز المطورين العقاريين وصناع القرار والخبراء من مصر والسعودية.

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