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مطور عقاري سعودي: نبحث عن استثمارات في مصر فهي الأفضل بالمنطقة

07:33 م الأحد 18 مايو 2025

شركة السليمان للتطوير العقاري

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال عثمان السليمان الرئيس التنفيذي لشركة السليمان للتطوير العقاري، أن السوق المصري يعد من أكثر الأسواق الواعدة ومن أهم الأسواق في المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى عقد شراكة واعدة داخل هذا السوق الحيوي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة السليمان للتطوير العقاري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه قمة عقار ماب اليوم، أن الشركة لديها حجم أعمال كبير داخل السوق السعودي كما لها أزرع أخرى سواء في قطاع المقاولات أو المزادات.

وأشار عثمان السليمان، إلى أنه يبحث دائما عن التوسع بالأسواق في الخارج والفرص الاستثمارية خاصة في السوق المصري، والذي يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة.

وانطلقت اليوم القمة العقارية التي تجمع بين أبرز المطورين العقاريين وصناع القرار والخبراء من مصر والسعودية.

وتتناول القمة العقارية التي تطلقها عقار" ماب" مجموعة من المحاور الاستراتيجية تشمل: مناقشات حول التوسع الإقليمي وأحدث توجهات السوق الفرص الاستثمارية والتحول الرقمي وتعزيز التكامل بين السوقين المصري والسعودي.

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