لدعم الاستثمار.. انطلاق القمة العقارية المصرية السعودية

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود بكار:

قال أحمد عبد الفتاح، مدير تطوير الأعمال بعقار ماب، إن القمة العقارية المصرية والسعودية التي انطلقت اليوم، تهدف لبحث فرص التعاون المستثمرين في مصر والسعودية.

وأضاف عبد الفتاح، أن السوق السعودية تشهد معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 9%، وهو نفس معدل السوق المصري تقريبا.

وأكد أن العملاء لديهم طلبات مختلفة في السعودية ومصر، حيث يهتم العميل المصري بالوحدات المصيفية أو الساحلية وهو على عكس العميل السعودي الذي يهتم بالوحدات السكنية، لافتا إلى أن العملاء يتفقون على المساحات الصغيرة، بجانب البحث عن المراكز التجارية والخدمات.

وأشار إلى وجود تحول في السوق السعودية من مرحلة الفيلات إلى الشقق والمساحات الصغيرة، وهو اتجاه بدأ يظهر في مصر منذ فترة.

وانطلقت اليوم القمة العقارية التي تجمع بين أبرز المطورين العقاريين وصناع القرار والخبراء من مصر والسعودية.