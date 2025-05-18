الإسكان تطرح شقق في العلمين الجديدة بمقدم 200 ألف جنيه
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت وزارة الإسكان، عن طرح شقق جديدة ضمن مشروع ديارنا في مدينة العلمين الجديدة، بحي الإسكان شرق مشروع سكن مصر، حيث يستمر التقديم حتى يوم 12 / 6 المقبل.
ويمكن تحميل كراسة الشروط والتعرف على مخطط العمارات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
وبحسب الوزارة: تم زيادة عدد الشقق في المرحلة الأولى من مشروع ديارنا بمدينة العلمين الجديدة بإجمالي 364 وحدة، وسجل سعر المتر 19 ألف جنيه.
وسجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و450 ألف جنيه، والشقة الـ 117 متر 2 مليون و223 ألف شقة.
ويكون مقدم الحجز 200 ألف لكل الوحدات، ويتم سداد 50% من ثمن الوحدة على سنتين قبل الاستلام، و50% على 3 و5 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.
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