الإسكان تطرح شقق في العلمين الجديدة بمقدم 200 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، عن طرح شقق جديدة ضمن مشروع ديارنا في مدينة العلمين الجديدة، بحي الإسكان شرق مشروع سكن مصر، حيث يستمر التقديم حتى يوم 12 / 6 المقبل.

ويمكن تحميل كراسة الشروط والتعرف على مخطط العمارات من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وبحسب الوزارة: تم زيادة عدد الشقق في المرحلة الأولى من مشروع ديارنا بمدينة العلمين الجديدة بإجمالي 364 وحدة، وسجل سعر المتر 19 ألف جنيه.

وسجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و450 ألف جنيه، والشقة الـ 117 متر 2 مليون و223 ألف شقة.

ويكون مقدم الحجز 200 ألف لكل الوحدات، ويتم سداد 50% من ثمن الوحدة على سنتين قبل الاستلام، و50% على 3 و5 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

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