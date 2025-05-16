أبتاون 6 أكتوبر تستثمر 1.3 مليار جنيه في مدرسة دولية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة أبتاون 6 أكتوبر، أن الشركة تستثمر 1.3 مليار جنيه من خلال إطلاق أول مدرسة دولية ضمن مشروع "أبتاون 6 أكتوبر" في غرب القاهرة.

وتم توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "Global School Management" (GSM)، في تشغيل وإدارة المدارس من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، والمدعومة من صندوق الاستثمار السعودي "Safanad".

وأضاف ابو زيد أنه وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF)، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.8% في عام 2025 و4.3% في عام 2026، مع توقعات بتسارع النمو ليصل إلى نحو 5% خلال الفترة من 2025 إلى 2029.

وأشار إلى أن هذه التوقعات الاقتصادية الإيجابية تعكس مناخًا استثماريًا مرنًا، ويعكس المشروع التوجه التصاعدي للبلاد والطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة.

من المقرر افتتاح المدرسة في عام 2027، على مساحة تبلغ 14,322 مترًا مربعًا، بمسطح مبانٍ إجمالي يصل إلى 20,000 متر مربع، وتستوعب ما يصل إلى 1,680 طالبًا عبر 70 فصلًا دراسيًا مجهزًا بأحدث التقنيات.