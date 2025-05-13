رئيس جهاز الشيخ زايد تتفقد مشروع جنة بتوسعات المدينة ورفع كفاءة طريق الريفيرا

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مشروعات جنة بتوسعات المدينة، يرافقها المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.

واستهلت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، الجولة بالمرور على مشروع كمبوند جنة ٢، ووجهت بضرورة تكثيف أعمال النظافة بالشوارع العامة والأرصفة، وكذا أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالكمبوند.

واستكملت رئيس الجهاز، الجولة بالمرور على مشروع جنة ٤ الذي يضم ٣٤ عمارة، حيث وجهت بضرورة تكثيف العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والطرق والزراعة وجميع الخدمات بالمشروع، كما تفقدت تقدم أعمال رفع كفاءه وتطوير محور الريفيرا.

وأكدت رئيس الجهاز، على جميع الفرق العاملة في المشروعات ضرورة التنسيق الكامل لضمان سرعة الإنجاز مع مراعاة الدقة في التنفيذ، مشددةً على ضرورة مواصلة الأعمال للانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد له، بجانب ضرورة العمل على رفع كفاءة الطرق بالمدينة وكذا متابعة أعمال النظافة والتشجير والإنارة بجميع أحياء المدينة.

وقالت رئيس الجهاز: تشمل أعمال تطوير الطرق والأرصفة رفع كفاءة طريق الريفيرا بمنطقة التوسعات الشرقية للمدينة، وعمل مدخل جديد للمدينة من طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي تحت إشراف المهندس/ أسامة فكرى، نائب رئيس الجهاز والمهندس/ أسامة عبدالباسط، المعاون الهندسى لرئيس الجهاز وتنفيذ الإدارات المختصة بالجهاز.

وفي السياق ذاته، صرحت المهندسة مروة حسين أمين، بأنه تم البدء في رفع كفاءة مروقات محطة تنقية مياه الشرب لزيادة الكفاءة التشغيلية للمحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 575 ألف م3/يوم، وتخدم مدينة الشيخ زايد وجزءا من مدينة 6 أكتوبر وتوسعاتها، موضحةً أن تلك الأعمال تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات واستدامة الخدمة.

وتابعت المهندسة مروة حسين أمين، سير العمل بمعمل محطة مياه الشيخ زايد، تحت إشراف الكيميائية منى بركات، معاون رئيس الجهاز، وفريق الكيميائيين والفنيين بقيادة الدكتور منصور محمد، مدير المعمل، لمراقبة جودة المياه بشبكات المياه بالمدينة، وتم رفع عينات دورية وتحليلها للاطمئنان على جودة مياه الشرب، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المصرية والدولية.