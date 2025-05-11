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الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة قنا الجديدة

10:49 ص الأحد 11 مايو 2025

تسليم أراضي الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز "مسكن 5" للفائزين بمدينة قنا الجديدة، اعتبارًا من الأحد 18/5/2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الأحد 25/5/2025، في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز مدينة قنا الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، في بيان اليوم، حرص الوزارة على دفع العمل بالمشروعات المختلفة ومنها مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتوفير سبل الدعم للمستفيدين بالأراضي والوحدات ولا سيما بمدن الصعيد، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.

وأوضح المهندس أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي الرابع المجاورة 2 أرقام (19 – 130 - 177 - 203)، وبالمجاورة 3 أرقام (13 – 45 – 48 – 50 - 69 – 124 – 128 - 133)، وبالمجاورة 4 أرقام (44 – 52 – 82 – 87 – 102 – 113 – 116 - 117)، يوم الأحد 18/5/2025، والقطع بالمجاورة 6 أرقام (14 – 31 – 48 – 54 – 59 – 60 – 61 – 63 – 64 - 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 76 – 85 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 94 – 95 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 104 – 108 – 109 – 111 – 112 – 115 – 120 – 123 – 124 – 128 – 129 – 131 – 132 – 135 – 139 – 141 – 143)، يوم الإثنين 19/5/2025.

وقال: سيتم تسليم القطع بالمجاورة 7 أرقام (3 – 7 - 8 – 12 – 15 – 17 – 20 – 25 – 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 35 – 36 – 37 – 44 – 47 – 49 – 50 – 51 – 54 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 66 – 68 – 69 – 70 – 71 – 73 – 76- 77 – 78 – 79 – 80 – 81 )، يوم الثلاثاء 20/5/2025، والقطع أرقام (82 – 83 – 85 – 86 – 87 – 90 – 91 – 92 – 93 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 105 – 106 – 109 – 110 – 111 – 113 – 114 – 116 – 119 – 120 – 121 – 123 – 124 – 126 – 127 – 128 – 131 – 132 – 133 – 134 – 138 – 139 – 142 - 144)، يوم الأربعاء 21/5/2025، وتخصيص يومي الخميس 22/5/2025، والأحد 25/5/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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تسليم أراضي الإسكان أراضي الإسكان المتميز مدينة قنا الجديدة
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