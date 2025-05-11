صندوق الإسكان يحصل على 3 شهادات "أيزو" في الجودة والبيئة والسلامة المهنية

كتب- محمد عبدالناصر:

حصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على 3 شهادات "أيزو" دولية دفعة واحدة، تقديرًا لجهوده في تطوير منظومة العمل وتحقيق معايير الأداء المؤسسي الحديث.

وقد تسلمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، الشهادات الثلاث وهي: (أيزو 9001 لنظام إدارة الجودة (إصدار 2015) -

أيزو 14001 لنظام الإدارة البيئية (إصدار 2015) - أيزو 45001 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (إصدار 2018).

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب المهندس نادر شديد عبد العليم، المدير الإقليمي لشركة "كاس سيرت إنترناشيونال" لنظم المطابقة والاعتماد الدولي، التي تولت تقييم الإجراءات وإصدار الشهادات.

وأشادت مي عبد الحميد، بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الحصول على 3 شهادات دولية يعكس التزام الصندوق بتطبيق المعايير العالمية في كافة عملياته، سواء على مستوى بيئة العمل الداخلية أو الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يُترجم ضمن رؤية "مصر 2030" الهادفة لتطوير الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الحوكمة وجودة الخدمات.

وأضافت أن الصندوق يتبع نهجًا متكاملًا لتطوير بيئة العمل من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطبيق أحدث النظم الإدارية، إلى جانب الحرص على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة، بما يعزز استدامة الخدمات ويضمن جودتها.

وأكدت الرئيس التنفيذي، أن الصندوق بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات نحو الحصول على شهادة أيزو 27001 لنظام أمن وسلامة المعلومات، في ظل التحول الرقمي الكامل الذي يشهده الصندوق حاليًا، والتوقف التام عن التعامل الورقي أو المباشر مع المواطنين.

من جانبه، أعرب المهندس نادر شديد، عن تقديره للتعاون المثمر مع الصندوق، مشيرًا إلى التزام كافة إداراته بتطبيق متطلبات الأيزو الدولية بكل دقة، وهو ما مكّن الصندوق من اجتياز مراحل التقييم والحصول على الشهادات بنجاح.

كما أشار أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون المالية والإدارية والمشرف على الجودة، إلى الشراكة الفاعلة بين الهيئة والصندوق في تطبيق المواصفات الدولية، لافتًا إلى أن هذا التعاون أسهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي.

وأوضح الدكتور أحمد كمال رشاد، مدير عام الجودة بالهيئة، أن الصندوق بدأ فعليًا في استيفاء متطلبات شهادة أمن المعلومات "أيزو 27001"، والتي باتت ضرورية في ظل التحول الرقمي الكامل، مشيرًا إلى أهمية هذه الشهادة في حماية بيانات المواطنين وضمان سرية وسلامة المعاملات الإلكترونية.

يُذكر أن شهادات الأيزو التي حصل عليها الصندوق تمثل اعترافًا دوليًا بامتثال المؤسسة لمعايير الجودة والإدارة البيئية وسلامة العاملين، ما يعزز من ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة ويؤسس لمرحلة جديدة من التميز المؤسسي.

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