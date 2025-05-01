محمد إدريس: الشيخ زايد الجديدة أعلى الفرص الاستثمارية في السوق العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، أن القطاع العقاري المصري يمتلك فرص استثمارية واعدة فى العديد من المجالات التي لا تقتصر على العقارات السكنية والساحلية بل تمدت إلى القطاع العقاري الطبي والتجاري.

وأكد أن الشركة تستهدف ضخ 13.5 مليار جنيه من خلال مشروع ONS بالشيخ زايد الجديدة.

وأكد أن مدينة الشيخ زايد الجديدة ستظل حديث الساعة خلال الفترة الحالية ولسنوات كثيرة مقبلة، نظرا لما تشهده من تنمية هائلة ومشروعات ضخمة يتم تنفيذها لأول مرة، وما نشهده من مشروعات قومية مثل مشروع الدلتا الجديدة وامتداد نهر النيل ليقطع مدينة الشيخ زايد الجديدة.

وأشار إلى أن المدينة تقع على بُعد دقائق من المتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، وأبو الهول، ليتسم بموقع بالقرب من أهم المعالم السياحية والأثرية على مستوى العالم، والقرب من مطار سفنكس الدولي.

وأضاف أن تواجد كبار الكيانات العقارية بالمدينة يدفع نحو التنافسية والعمل لتقديم مشروعات مبتكرة تحقق أعلى مستوى من أرضاء العملاء وكذلك أعلى العوائد الاستثمارية، فهي تعد من أعلى الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري حاليا.

وأشار إلى أن الشركة تتفاوض على أراض جديدة بالسادس من أكتوبر وشرق القاهرة والساحل الشمالي وأسيوط الجديدة وسيتم قريبًا الإعلان عن تفاصيل مشروعات جديدة.

وأكد أن الشركة تستهدف ضخ 2 مليار جنيه استثمارات خلال 2025 ، منها مليار جنيه فى الإنشاءات، وتم بالفعل ضخ 200 مليون جنيه منها خلال الربع الأول من العام الجاري.

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