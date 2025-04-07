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وزير الإسكان: لدينا رؤية للتسويق والترويج للمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة

09:52 م الإثنين 07 أبريل 2025

المهندس شريف الشربيني

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(أ ش أ):

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير، لمتابعة معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن لقاءاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية لمشروعات الوزارة، بحضور مسئولي الهيئة والوزارة.

وأكّد وزير الإسكان، أنَّ الوزارة لديها رؤية للتسويق والترويج لكافة المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من المشروعات لمواصلة جهود تنفيذ المشروعات الجديدة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، واستمرار دور الوزارة في مشروعات التنمية العمرانية، والتي يتمّ تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، آخر التطورات لمشروعات الشراكة وموقف التسليم لها، و استعراض جانب من المشروعات التي تقوم الشركة بالتسويق لها بالإسكندرية" صواري غرب كارفور" والعلمين الجديدة، ومارينا، والفسطاط، وحجم المبيعات التي قامت الشركة بإنجازه، موجها بتكثيف الجهود في التسويق لزيادة حجم المبيعات في المشروعات المتاحة، بجانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بوضع جدول زمني لتسليم الوحدات بالمشروعات ووضع آلية متابعة مشتركة مع الشركة لضمان استمرار الأعمال وتسليم الوحدات في المواعيد المقررة.

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المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الترويج للمشروعات السكنية الشركة السعودية المصرية للتعمير شركات التسويق والتطوير العقاري
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