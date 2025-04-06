رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال تطوير محور 26 يوليو ومشروع جنة

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بتطوير محور 26 يوليو ومشروع جنه للاسكان الفاخر

ورافق رئيس الجهاز خلال الجولة نواب رئيس الجهاز حسام حسني، أحمد مكي، وراضي خليل، محمد عبد الناصر، معاون رئيس الجهاز، ومديري الإدارات التنفيذية والشركات المنفذة للمشاريع.

وأكد المهندس محمد مصطفى أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بشبكة الطرق القومية وتحسين جودة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن تطوير المحور المركزي يُعد خطوة مهمة لتحسين الحركة المرورية داخل المدينة، خاصة مع التوسع العمراني المتزايد وارتفاع الكثافات السكانية.

وأوضح رئيس الجهاز أن مشروع التطوير يشمل توسعة الطريق وزيادة عدد الحارات المرورية، ورفع كفاءة الأسفلت، وتحسين مداخل ومخارج المحور، إلى جانب تنفيذ نقاط عبور آمنة للمشاة، وإنشاء حارات مخصصة للدراجات، بما يحقق أعلى معايير الأمان والسلامة المرورية.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تراعي تطبيق أحدث المعايير الفنية والهندسية، مع الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وكافة الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

كما شملت الجولة، متابعة الأعمال الجارية بمشروع “جنة” للإسكان الفاخر ويُعد أحد أبرز مشروعات وزارة الإسكان، ويقع في موقع متميز بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، بالقرب من وصلة دهشور ومحور 26 يوليو.

ويضم المشروع 280 عمارة سكنية محاطة بسور ، وأربع بوابات رئيسية مما يضمن أعلى درجات الأمان للسكان.

ويعكس المشروع رؤية وزارة الإسكان، في تقديم مجتمعات سكنية متكاملة تواكب معايير البناء الأخضر والبنية التحتية الذكية، لتلبية تطلعات المواطنين في بيئة معيشية مستدامة ومزودة بالخدمات المتكاملة.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز، مؤكدًا أن المشروعات الجارى تنفيذها ستسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.