خصم 70% من غرامات التأخير.. كيف تستفيد من مهلة الإسكان لسداد الأقساط المتأخرة؟
كتب- محمد عبدالناصر:
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في في مد مهلة التيسيرات في سداد المستحقات المالية والخاصة بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
وجاءت تفاصيل الاستفادة من هذه المنحة على النحو التالي:
- مدة المنحة شهرين.
- إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.
- تسري التيسيرات في الحالات الساري تخصيصها.
- والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز.
- تُطبق التيسيرات بشروط الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراض المخصصة بنظام الشراكة.
- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراض التي تم إلغائها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
- لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
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