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خصم 70% من غرامات التأخير.. كيف تستفيد من مهلة الإسكان لسداد الأقساط المتأخرة؟

08:30 ص الأحد 06 أبريل 2025

هيئة المجتمعات العمرانية

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في في مد مهلة التيسيرات في سداد المستحقات المالية والخاصة بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

وجاءت تفاصيل الاستفادة من هذه المنحة على النحو التالي:

- مدة المنحة شهرين.

- إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

- تسري التيسيرات في الحالات الساري تخصيصها.

- والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز.

- تُطبق التيسيرات بشروط الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراض المخصصة بنظام الشراكة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراض التي تم إلغائها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

- لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

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