المتر يبدأ من 10 آلاف جنيه.. الإسكان تطرح 35 ألف شقة 15 إبريل المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية، في طرح 261 ألف شقة، حيث تكون بداية الطرح 15 إبريل الجاري.

ووفقا لوزارة الإسكان فالمرحلة الأولى من عملية الطرح ستشمل 35 ألف شقة يوم الثلاثاء 15 إبريل.

ويشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر.

كما تشمل خريطة طرح الشقق المواعيد التالي:

- طرح 60 ألف شقة في 15 يوليو 2025.

- طرح 59 ألف وحدة سكنية في 15/10/2025.

- طرح 58 ألف وحدة سكنية في 15/1/2026.

- طرح 48 ألف وحدة سكنية في 15/4/2026.

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