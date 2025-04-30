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مياه بني سويف تعلن الطوارئ في قطاع الخدمة تحسبًا للطقس السيئ

12:23 م الأربعاء 30 أبريل 2025

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المواقع، وذلك بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتوجيهات محافظ بني سويف.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، جاهزية الشركة التامة لمواجهة أي تداعيات محتملة للطقس السيئ، مشيرة إلى انتشار فرق الطوارئ والأزمات والمعدات والسيارات اللازمة.

كما أوضحت أنه تم التأكد من تشغيل جميع المحطات بكامل طاقتها وتوفير مولدات الكهرباء الاحتياطية، وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

ودعت الشركة المواطنين للتواصل مع الخط الساخن (125) في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات.

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