بسبب الظروف الجوية.. تأجيل القرعة العلنية اليدوية بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق

كتب – محمد عبد الناصر:

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، تأجيل إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (8)، الخاصة بتسكين السادة العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات للمساحات (209 م² – 276 م² – 400 م² – 500 م²)، والتي تم توفيق أوضاعها بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق.

وأوضح أن القرعة كان من المقرر إجراؤها غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 بمقر الجهاز، إلا أنه تقرر تأجيلها إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025، وذلك نظرًا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد.

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