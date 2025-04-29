بعد موافقة البرلمان.. ننشر النص الكامل لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات

كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، في المجموع، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وأجّل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة مقبلة.

ويأتي القانون كخطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وأن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الرقم القومي للعقارات يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه.

ووافق المجلس على نص المادة (1) من مشروع القانون المُقدّم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والخاصة بالتعريفات، وذلك بعد إجراء تعديل محدود في الصياغة، حيث تمت إضافة كلمة "الكلمات" قبل "العبارات" الواردة في صدر المادة.

وتنص المادة (1) على:

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها:

العقار: الأراضي، والمباني، والمنشآت، أيًّا كان نوعها أو الغرض منها، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة.

خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لكل المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.

الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة: مُعرّف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه بناءً على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويُطلق عليه كود "السِّراج".

البيئة المؤمَّنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة رقمية تشمل كل مقومات ومكونات حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.

منظومة البنية المعلوماتية المكانية: المنظومة الرقمية الوحيدة المسؤولة عن استضافة خريطة الأساس الموحدة وإتاحتها وتداول البيانات المكانية، والتي يُجرى تنفيذها في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، للوزارة المختصة بالتخطيط، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.

الصورة التقنية غير التفاعلية: آلية رقمية تضمن إتاحة البيانات المكانية دون تغيير أو تعديل فيها.

البطاقة التعريفية: بطاقة مؤمَّنة، في شكل وسيط مادي أو رقمي، يتعامل بها صاحب الشأن، وتتضمن الرقم القومي الموحد للعقار، وغيرها من البيانات التعريفية الخاصة به، وتكون قابلة للقراءة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو غير ذلك من الوسائل الإلكترونية الحديثة.

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