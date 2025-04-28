وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير، لمتابعة معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن لقاءاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية لمشروعات الوزارة، بحضور مسئولي الهيئة والوزارة.

وأكّد وزير الإسكان، أنَّ الوزارة لديها رؤية للتسويق والترويج لكافة المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من المشروعات لمواصلة جهود تنفيذ المشروعات الجديدة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، واستمرار دور الوزارة في مشروعات التنمية العمرانية، والتي يتمّ تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، حجم المبيعات بالوحدات التي تعمل الشركة على تسويقها بمدينة العلمين الجديدة بالحي اللاتيني، وموقف التسليمات، موجهاً بوضع جدول زمني لتسليم الوحدات الجاهزة، ووضع آلية متابعة مشتركة مع الشركة لضمان استمرار الأعمال وتسليم الوحدات في المواعيد المقررة، بجانب العمل على توفير كافة التيسيرات لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالعلمين الجديدة.

كما استعرض الوزير حجم مبيعات وتسويق مشروعي "صواري وأرابيسك"، كما تم بحث التعاون المشترك بشأن عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الجديدة.

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