انطلاق ASPECT رسمياً في السوق المصري: رؤية جديدة للرفاهية والفخامة باستثمارات 15 مليار جنيه

إعلان تحريري

أعلنت ASPECT عن انطلاقها الرسمي في سوق العقارات المصري، حيث تقدم رؤية مبتكرة تعيد تعريف مفهوم الحياة السكنية من خلال جميع أبعاد التجربة الإنسانية.

تعتمد الشركة على الابتكار، التصميم الهادف، والتنفيذ المتقن، مما يجعل دخولها إلى السوق خطوة هامة للمجتمعات التي تبحث عن تناغم عميق ونمط حياة متوازن ورفيع. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كجزء من خطط الشركة للتوسع في الأسواق المصرية والخليجية، بدءًا من أول مشاريعها في القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تطوير برج فاخر في أبو ظبي.

تطلق ASPECT أول مشروع لها، في قلب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، عند نهاية شارع التسعين وبالقرب من الجامعة الأمريكية. تقدم الشركة مجمعًا سكنيًا فاخرًا يعيد تعريف مفاهيم الحياة العصرية. تم تصميم هذا المشروع بعناية فائقة ليبتعد عن النمط التقليدي للإسكان، مع التركيز على جميع جوانب التجربة الإنسانية: الفكرية، الاجتماعية، العاطفية، والجسدية.

يمتد المشروع على مساحة 12 فدانًا، باستثمار قدره 15 مليار جنيه، حيث يدمج بسلاسة بين العمارة والطموحات الإنسانية، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين الهدوء والحياة المجتمعية النابضة بالحيوية. تم تصميم كل عنصر بعناية لتعزيز الرفاهية، وزيادة الإنتاجية، وبناء علاقات ذات مغزى. من المتوقع تسليم المشروع خلال أربع سنوات، مما يعكس التزام ASPECT القوي بالجودة والدقة والتميز.

تعكس ASPECT إيمانها بأن الحياة الحقيقية تشمل كل جانب من جوانب التجربة الإنسانية، حيث تتعاون مع خبراء رائدين في مجالات التطوير، الاستشارات، والتصميم لتحقيق رؤيتها. تتعاون الشركة مع "Inversion" كمستشار استراتيجي لتطوير الأعمال والمشاريع، مما يضمن النمو المستدام والتفكير المستقبلي. كما تتولى "Grid" مسؤولية التصميم والهندسة المعمارية، مبدعًا مساحات يتناغم فيها الشكل مع الوظيفة، وتعزز فيها البساطة والأناقة. بينما تتولى "UDesign Holding" قيادة جهود البناء باستخدام التقنيات المتقدمة لضمان الاستدامة والتميز المستمر.

مع أكثر من عقد من الخبرة الإقليمية، تلتزم ASPECT بمفهوم أن العقارات يجب أن تكون أكثر من مجرد هياكل، بل هي تجربة حياة تغذي العقل والجسد والقلب والروح. ويعتمد نجاحها على الشراكات القوية والالتزام الثابت بالمعايير العالمية.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس أحمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لشركة ASPECT ورئيس مجلس إدارة UDesign Holding"قائلاً:

"في ASPECT، لا نقتصر على بناء منازل فقط، بل نركز على تطوير مجتمعات تقدم لعملائنا بيئات متكاملة تدعم تطورهم الفكري والاجتماعي والصحي. مشاريعنا مصممة بعناية لتلبية احتياجات الحياة العصرية، ودمج الابتكار مع الفخامة."

تماشيًا مع رؤيتها في تطوير المجتمعات الفاخرة، تركز ASPECT على البساطة العصرية والانسجام المعماري، مما يضمن أن كل مشروع يجمع بين الأناقة والوظيفية بسلاسة.

من جانبه، عبر المهندس محمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة "Inversion"، عن تفاؤله بشأن هذه الشراكة، قائلاً: "نحن حريصون على تقديم رؤية جديدة لتطوير العقارات في مصر، ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة تضمن تنفيذ المشاريع بجودة وامتياز في كل مرحلة. تعاوننا مع ASPECT يمثل خطوة استراتيجية نحو تلبية تطلعات السوقين المصري والخليجي في قطاع المجتمعات الفاخرة."

وأكد المهندس أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي لشركة UDesign Holding ورئيس مجلس إدارة ASPECT، على دور البناء في نجاح ASPECT، قائلاً:

"في " UDesign "، نفخر بأننا شركاء استراتيجيون في تنفيذ مشاريع ASPECT بأعلى مستويات الجودة والدقة. نحن نركز على التقنيات المتقدمة في البناء، واستخدام المواد المستدامة، وإدارة الموارد بكفاءة لتقديم مجتمعات حضرية تلبي المعايير العالمية من حيث الراحة والسلامة والمتانة."

واختتم السيد عمرو يونس، العضو المنتدب لشركة "Grid" للتصميم والهندسة، بالحديث عن دور التصميم في تحقيق رؤية ASPECT، قائلاً:

"في "Grid"، نبتكر تصميمات تدمج بين الأناقة والبساطة، مما يضمن أن كل مشروع يكون تحفة من الجمال والوظيفية. إيجاد التوازن المثالي بين الجماليات والعملية هو المفتاح لتقديم بيئات سكنية فريدة تجسد رؤية ASPECT للرفاهية العصرية."

تتطلع ASPECT إلى التوسع الطموح في منطقتي شرق وغرب القاهرة خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز ريادتها في إعادة تعريف الحياة الراقية والإنسانية في مصر، وتوسيع تأثيرها في المنطقة.