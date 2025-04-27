مكافحة النصب.. متحدث الإسكان: الرقم القومي للعقارات يحمي المشتريين وينظم السوق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يمثل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي للدولة.

وأضاف خطاب، أن القانون يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة العقارات في مصر، مما يسهم في تنظيم السوق العقاري، وضمان حقوق المواطنين والمستثمرين.

وأكد أنه لا يوجد حديث عن أية تكاليف محتملة لم يُطرح بعد، مشيرا إلى أن القانون تنظيمي أكثر ويهدف لتأسيس بنية عقارية رقمية قوية.

وأشار إلى أن القانون سيمنح كل عقار رقم قومي فريد، وسيسجل من خلال هذا الرقم تاريخ العقاري، والمخالفات وحتى رخصة البناء، وعمليات البيع والشراء.

وأوضح خطاب أن هذا القانون سيحد من عمليات الاحتيال ويحمي المشتريين، خاصة المصريين في الخارج، كما يعزز من فرص تصدير العقار الخارج.

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