رئيس "المقاولون العرب": الشركة فتحت أسواقًا خارجية جديدة.. وزيادة الإيرادات 12.77%

كتب- محمد عبد الناصر:

قدَّمَ المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، ملخصًا للتقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2024، مؤكداً أن الشركة نجحت خلال العام المالي 2023/2024 في التوجه نحو المحافظة على الاستدامة في النتائج المتميزة التي تحققها؛ سواء في مجال تنفيذ المشروعات أو في مجال النتائج المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة "المقاولون العرب" برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف المهندس أحمد العصار أن الشركة قامت بفتح أسواق خارجية جديدة والتوسع في القائم منها؛ حيث تم الحصول على مشروعات جديدة بدولة جزر القمر، وفتح فرع جديد للشركة بدولة ليبيا بمدينة بنغازي، والحصول على مشروعات جديدة للفرع القائم في دولتَي تشاد والمملكة العربية السعودية، والبدء في إعادة استغلال الأصول المملوكة للشركة (أراض- مخزون- استثمارات.. إلخ)، والدخول في أنشطة عمل جديدة (تحلية مياه البحر- نشاط إنتاج مواد بناء بالخارج)، بجانب الاهتمام بنشاط البحوث والتطوير في مجالات العمل الجديدة، واستغلال الرواكد وإعادة تدوير المخلفات، فضلًا عن الاستمرار في تبني تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وإتاحتها للعناصر المؤهلة بشكل دوري ومنتظم يواكب التطورات والتوجهات الحديثة في مجال عمل الشركة، مع دعمهم ومكافأتهم وتقليدهم المناصب المناسبة في ما بعد، والاستمرار في دعم منظومة الجودة بالشركة.

واستعرض رئيس الشركة المؤشرات المالية للشركة؛ حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة، وتحقيق رقم الأعمال بنسبة 130% من الخطة المستهدفة، وتحقيق فائض بنسبة 160.6% من الفائض المستهدف، وتحقيق إيرادات للشركة خلال العام المالي 2023/2024 بلغت 47.810 مليار جنيه مقابل 42.395 مليار العام السابق بزيادة قدرها 12.77% عن العام السابق، وتحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج 16.018 مليار جنيه مقابل 15.151 مليار جنيه بالعام السابق، بارتفاع قدره 867 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 5.72% عن العام السابق، بالإضافة إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 1.156 مليار جنيه مقابل صافي أرباح قدره916 مليون جنيه خلال عام 2022/2023، بزيادة قدرها 26.2%، وتحقيق نمو مستمر في حقوق الملكية؛ حيث تم زيادة حقوق الملكية من 11.626 مليار جنيه في 30/6/2023 إلى 13.931 مليار جنيه (قبل التوزيع) في 30/6/2024، وتم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية.. إلخ، دون تحميل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة، وبلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها 121 مشروعًا، وتم التعاقد على تنفيذ 74 مشروعًا جديدًا.

وأشار المهندس أحمد العصار إلى أنه في ظل رؤية الشركة الاستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية في قطاع المقاولات، وذلك من خلال استهداف الاستمرارية في المحافظة على حجم أعمالها واستمرار تطوير نظم العمل بالشركة، بما يتلاءم مع السائد في قطاع المقاولات، واستمرارية التوجه لفتح أسواق جديدة للشركة وبصفة خاصة في إفريقيا، والاهتمام بالبحوث والتطوير في مجال أنشطة الشركة، والعمل على تعظيم العائد من الموارد والأصول المملوكة للشركة، وربط الإنفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.

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