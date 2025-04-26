سكن لكل المصريين 5.. من المستفيد من مد فترة التظلم؟ وموعد إعلان الأولوية

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اعتبارًا من 30 أبريل الجاري، في إرسال رسائل نصية (SMS) إلى العملاء غير المنطبق عليهم شروط إعلان "سكن لكل المصريين 5"، بسبب امتلاكهم عدادات كهرباء.

تتضمن الرسائل اسم شركة توزيع الكهرباء المختصة، وتاريخ الفترة الإضافية المخصصة لتقديم التظلمات، بالإضافة إلى رابط إلكتروني للاستعلام عن تفاصيل العداد.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه اعتبارًا من 4 مايو المقبل، سيتمكن المواطنون من زيارة صفحتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني للصندوق للاطلاع على بيانات شركة الكهرباء المسجل بها العداد الخاص بهم.

وأضافت أن الصندوق قرر منح فترة إضافية لتلقي تظلمات المستبعدين بسبب امتلاك عدادات الكهرباء فقط، تمتد أسبوعين من 4 مايو وحتى 18 مايو 2025.

وأشارت إلى أن رفض بعض الطلبات جاء متسقًا مع شروط وضوابط برنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تمنع امتلاك المتقدم أو أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأبناء القصر) لأي وحدة سكنية، لضمان جدية شغل الوحدة محل الدعم.

ومن المقرر إعلان ترتيب الأولوية للمتقدمين بعد انتهاء فترة التظلمات في 18 مايو.

جدير بالذكر أن عددًا من الاجتماعات عقدت بين مسؤولي الصندوق ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، لضبط آلية التعامل مع حالات امتلاك عداد الكهرباء.

وأسفرت الاجتماعات عن مراجعة شركات توزيع الكهرباء التسع للبيانات، وتوفير قوائم دقيقة بأسماء المشتركين، متضمنة الرقم القومي ونوع النشاط واسم الشركة التوزيع التابع لها العداد، مما يتيح تسهيل استيفاء الإفادات المطلوبة لاستكمال دراسة الطلبات من قبل الصندوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

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