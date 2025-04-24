وزير الإسكان يتفقد الطرق والبنية الأساسية ومشروع الإسكان المتوسط ببدر

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات التطوير والبنية الأساسية ورفع الكفاءة بمدينة بدر، يرافقه مسؤولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

في مستهل جولته بمدينة بدر، تفقد وزير الإسكان، محطة رفع مياه الشرب رقم 5 بطاقة 370 ألف متر مكعب/ يوم، وتجول الوزير بمكونات المحطة متابعًا سير العمل بها، واطمأن على كفاءة عمل مولدات الكهرباء، كما تابع سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي رقم 3 واطمأن على الأعمال الجارية بها.

وفي السياق ذاته، تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، مدخل مدينة بدر والطرق والمحاور بالمدينة، ومنطقة الروبيكي موجهًا بالاهتمام بأعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الروبيكي، وأعمال المسطحات الخضراء والزراعات ورفع المخلفات بالطرق، ومراجعة اعمال شبكات الري والانتهاء من أعمال الطرق الجاري تنفيذها، والعمل في أنحاء المدينة على التوازي فضلًا عن استمرار أعمال النظافة على مدار اليوم.

كما تفقد الوزير، مشروع الإسكان المتوسط بمدينة بدر، متابعًا الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها بموقع المشروع، والتي تشمل أعمال الكهرباء ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتنسيق الموقع لمشروع 44 عمارة بامتداد الحي الرابع بالمدينة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، وأهمية المتابعة الدورية لنسب الإنجاز بالمشروعات، والتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لتسليم الوحدات للمواطنين في مواعيدها، وتنفيذ المشروعات الجديدة وفق المواصفات المطلوبة.

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