جدول تسليم دفعتين جديدتين بمشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية) بالمشروع بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من الأحد 27/4/2025، كما سيتم تسليم دفعة وحدات أخرى بالمنطقة الأولى للمشروع بالمدينة، يوم الأحد 11/5/2025، ويستمر التسليم حتى 25/5/2025 في أيام محددة طبقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم التسليم بالمنطقة الثانية بالمشروع بمسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 3 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 36، يوم الأحد 27/4/2025، ووحدات العمارة 37، يوم الإثنين 28/4/2025، ووحدات العمارة 38، يوم الثلاثاء 29/4/2025، ووحدات العمارة 42، يوم الأربعاء 30/4/2025، ووحدات العمارة 33 ، يوم الأحد 4/5/2025، ووحدات العمارة 34، يوم الإثنين 5/5/2025، ووحدات العمارة 35، يوم الثلاثاء 6/5/2025، ووحدات العمارة 99، يوم الأربعاء 7/5/2025، ووحدات العمارة 100، يوم الخميس 8/5/2025، ووحدات العمارة 76، يوم الأحد 11/5/2025، ووحدات العمارة 64، يوم الإثنين 12/5/2025، ووحدات العمارة 77، يوم الثلاثاء 13/5/2025.

وقال الغيطي: سيتم التسليم بالمنطقة الأولى، بمسلسل أرقام (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 166، يوم الأحد 11/5/2025، ووحدات العمارة 167، يوم الإثنين 12/5/2025، ووحدات العمارة 168، يوم الثلاثاء 13/5/2025، ووحدات العمارة 68، يوم الأربعاء 14/5/2025، ووحدات العمارة 69، يوم الخميس 15/5/2025، ووحدات العمارة 71، يوم الأحد 18/5/2025، ووحدات العمارة 72، يوم الإثنين 19/5/2025، ووحدات العمارة 73، يوم الثلاثاء 20/5/2025، ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 21/5/2025، ووحدات العمارة 5، يوم الخميس 22/5/2025، ووحدات العمارة 17، يوم الأحد 25/5/2025.

وأضاف "الغيطي"، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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