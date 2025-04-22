تظلمات سكن لكل المصريين 5.. انتهاء التقديم بعد 48 ساعة وحلول لأهم أسباب الرفض

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي من تلقي طلبات تظلمات المتقدمين لحجز وحدة في سكن لكل المصريين 5، بعد غد الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

ويمكن تقديم طلب التظلم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

أهم أسباب الرفض في سكن لكل المصريين 5

- لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق شرط الدخل عليهم وفقاً لشهادات الدخل المرفقة وقت التقديم على الإعلان (سواء الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وعدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقًا بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غير المُكتملة.

- حالة عدم الانطباق نتيجة عدم توافق محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي ومكان العمل مع محافظة المدينة الجديدة المتقدم عليها، يتم تقديم التظلم بتعديل مدينة الحجز المتوافقة مع المستندات السابق إرفاقها من جانب العميل، بشرط أن تكون بيانات المدينة المراد الحجز بها مطابقة لبيانات إيصال مقدم جدية الحجز من حيث قيمة المقدم وجاهزية الوحدة وفئة الدخل.

- أما في حالة أن العميل من ضمن غير المُنطبق عليهم الشروط نتيجة وجود طلب سابق بالصندوق أو لديه سبق الاستفادة بوحدة سكنية أو أرض، أفادت بأنه يتم تقديم التظلم واستيفاء ما يفيد عدم تكرار الحجز (إيصال سحب جدية الحجز/ التنازل عن المشروع السابق التقدم عليه)، أو ما يفيد عدم سبق الاستفادة (استيفاء إفادة من الجهة المسجل عليها سبق استفادة العميل).

- في حالة أن العميل من ضمن غير المُنطبق عليه الشروط نتيجة وجود عداد مرافق (كهرباء أو غاز) باسمه أو إسم الزوج/ الزوجة، يتم تقديم طلب التظلم وتقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة لعداد المرافق المُسجل باسم صاحب الطلب أو اسم الزوج/ الزوجة، موضحًا به صفة الوحدة السكنية طبقًا للمستندات المقدمة من العميل أثناء التعاقد مع الشركة.

- أما في حالة أن العميل غير مُنطبق عليه الشروط نتيجة بيانات تأمينية، فيتم تقديم برنت تأمينات وشهادة دخل من جهة العمل التي قامت بالتأمين على العميل المدونة بالبرنت التأميني.

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