شقق "ديارنا".. الإسكان تطرح وحدات بمقدم 200 ألف والسداد على 5 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، في إجراءات حجز مشروع ديارنا للإسكان المتوسط والذي يتواجد في 14 مدينة جديدة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية مطروحة للحجز الآن حتى 15 مايو المقبل.

ويتم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني.

مقدم الحجز وطريقة السداد:

مقدم الحجز في مشروع ديارنا، 200 ألف جنيه لكل الوحدات، ويتم سداد 50% من ثمن الوحدة على سنتين قبل الاستلام، و50% على 3 و5 سنوات بفائدة البنك المركزي المعلنة وقت التعاقد + 2.5%.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

1- سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 20 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و580 ألف جنيه.

2- سعر المتر في مدينة حدائق أكتوبر 18900 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و440 ألف جنيه.

3- سعر المتر في مدينة العبور الجديدة 18700 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و412 ألف جنيه

4- سعر المتر في مدينة مدينة بدر 18300 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و360 ألف جنيه

5- سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان18100 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و334 ألف جنيه

6- سعر المتر في مدينة مدينة السادات 17500 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و257 ألف جنيه

7- سعر المتر في مدينة برج العرب الجديدة 17700 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و283 ألف جنيه

8- سعر المتر في مدينة بني سويف الجديدة 16800 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و167 ألف جنيه

9- سعر المتر في مدينة طيبة الجديدة 16000 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و64 ألف جنيه

10- سعر المتر في مدينة غرب قنا 15800 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و38 ألف جنيه

11- سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 16500 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و128 ألف جنيه

12- سعر المتر في مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط 16000 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و64 ألف جنيه

13- سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة 16600 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و180 ألف جنيه.

14- سعر المتر في مدينة حدائق العاصمة 18300 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و360 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

موعد وتفاصيل الطرح الجديد لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)

الأسعار والمساحات.. الإسكان تكشف الفرق بين شقق ديارنا والإسكان المتنوع