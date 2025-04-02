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40 ألف شقة في 14 مدينة.. تفاصيل مشروع ظلال لمتوسطي الدخل

11:41 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

أرشيفية

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في تنفيذ مشروع جديد لمتوسطي الدخل تحت مسمى "ظلال".

مواصفات مشروع ظلال

- تم التخطيط وجارٍ البدء في تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بعدد 1539 عمارة إسكان فاخر بمشروع "ظلال" في 17 مدينة جديدة.

- يتكون المشروع من نموذجي عمارات A - B.

- عمارات النموذج A تتكون من (دور أرضي + 5 أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة.

- جميع الوحدات بالعمارة تحتوي على 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، والوحدات تشطيب كامل، والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة "24 وحدة" بالعمارة من 145 م2 إلى 160 م2 للوحدة.

- وحدتان (Penthouse) بدور الرووف بمساحة 160 م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف 120 م2 لكل وحدة.

- عمارات النموذج B تتكون من (دور أرضي + 5 أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة بواقع 13 وحدة بالعمارة تحتوي على 3 غرف نوم منها غرفة ماستر.

- 13 وحدة تحتوي على 2 غرف نوم منها غرفة ماستر، والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة 2 مصعد، وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة بواقع 24 وحدة بالعمارة من 115 م2 إلى 158 م2 للوحدة.

- وحدتان (Penthouse) بدور الرووف بمساحة 130 م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف 105 م2، و160 م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف 120 م2.

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