أماكن شقق محدودي الدخل في الطرح الجديد بـ"سكن لكل المصريين 7"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل الطرح الجديد للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7، للمواطنين محدودي الدخل.

ونوهت الوزارة بأنه سيتم طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي (الأولوية).

وأفادت "الإسكان" أن هذا الطرح سيكون للعملاء السابق تقدمهم بإعلان "سكن لكل المصريين 5" فقط ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطَي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، وذلك بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم.

أماكن الطرح:

- العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.

- ويتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة.

- المساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

- ويبلغ مقدم جدية الحجز لمنخفضي الدخل 50 ألف جنيه، وأن إعلان (سكن لكل المصريين 7) يأتي بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًّا للمواطنين منخفضي الدخل.

- ومن أهم شروط الدخل أن يكون الحد الأقصى للأعزب 12 ألف جنيه شهريًّا، و15 ألف جنيه شهريًّا للأسرة.

- علماً بأنه سوف تتم إتاحة كراسة الشروط وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار (المرفقين بالكراسة) من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الشأن، إضافة إلى كل تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل التي سوف تتم إتاحتها داخل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.