تحذير من عمليات نصب.. صندوق التنمية الحضرية يوضح طريقة حجز الشقق

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر صندوق التنمية الحضرية تحذيرًا للمواطنين، أوضح فيه أن حجز الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات التابعة له يتم من خلال المقر الرئيسي بالقاهرة أو مكاتب المبيعات الرسمية والموجودة داخل مشروعات صندوق التنمية الحضرية بمختلف المحافظات، وصندوق التنمية الحضرية غير مسؤول عن أي حجوزات أو تداول استمارات حجز أو كراسات طرح أو مواقع إلكترونية للحجز تتم على خلاف ذلك.

وأكد الصندوق أن قنوات التواصل من خلال الخط الساخن (15444)، وكذلك الصفحات الرسمية على فيسبوك أو أرقام الواتس آب المعلنة على الصفحة؛ للتواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم.

وأضاف صندوق التنمية الحضرية أن التنازلات عن الوحدات السكنية لا تتم إلا من خلال التوجه إلى مقر الصندوق الرئيسي الكائن في 3 ش المخيم الدائم، مدينة نصر- القاهرة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها، وأي تنازل يتم دون إخطار صندوق التنمية الحضرية لا يعترف به، ولا يمثل ذلك أية مسؤولية على الصندوق.

ونوه صندوق التنمية الحضرية بشأن ادعاء بعض المواطنين وجود سماسرة أو كراسات أو استمارات طرح، بأنه يهيب بالمواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص؛ حيث لا توجد لهم أية صلة بصندوق التنمية الحضرية نهائيًّا، ولا يوجد أي ربط بأية صفة، حرصًا على المواطنين من الوقوع في أية عمليات نصب من هؤلاء الأشخاص غير المعروفة هويتهم.

وأكد الصندوق أنه ليس لديه مشروعات بمحافظة القاهرة إلا المشروعات التالية:

- الواحة ڤيو (مدينة نصر)

- الفسطاط ڤيو.

- تيوليب داره (المعصرة).

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