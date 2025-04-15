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نائب رئيس بنك مصر: البنوك مستمرة في استحداث طرق تمويل جديدة للمطورين العقاريين

06:29 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

أحمد عيسى نائب رئيس بنك مصر

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كتب – محمد عبدالناصر:

قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ووزير السياحة والآثار السابق، إن بنك مصر وفر خلال عام 2024 تمويلًا لشركات التطوير العقاري بنحو 70 مليار جنيه، من بينها 3 مليارات جنيه عبر شركة سي آي كابيتال، مشيرًا إلى أن هذا يعكس التوسع الكبير في دعم القطاع العقاري من جانب البنوك.

وأضاف خلال الجلسة الأولى من مؤتمر «The Investor.. Real Estate» التي جاءت تحت عنوان «التمويل والعقار.. تحديات وحلول»، أن التمويل العقاري يمثل النسبة الأكبر من التمويلات العقارية في الخارج، إلا أنه يظل مقصورًا على الوحدات الجاهزة للاستلام، وهو ما يفتح بابًا للنقاش حول تطوير أدوات التمويل لتشمل الوحدات قيد الإنشاء داخل السوق المصري.

وأشار عيسى إلى أن البنوك المصرية تواصل التطور بشكل ملحوظ، وتعمل على استحداث أدوات تمويلية جديدة لمواكبة التحولات في السوق العقارية، خاصة مع دخول عدد كبير من الشركات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يستدعي حلولًا تمويلية أكثر مرونة وتخصصًا.

وأكد أن على الشركات العقارية أن تُثبت جدارتها الائتمانية لدى البنوك، حتى تتمكن من الحصول على التمويلات المطلوبة، لافتًا إلى أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية التي تستحق الدعم، لما له من دور كبير في النمو، ولما يمثله من فرصة حقيقية لتوسيع حجم التصدير العقاري عالميًا.

وشهدت الجلسة الأولى، التي أدارها المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، مناقشة عدد من القضايا المهمة، منها تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع العقاري، والتحديات التي تواجه تمويل الوحدات تحت الإنشاء، فضلًا عن فرص السوق في تفعيل التمويل العقاري بشكل أكبر، ومدى الحاجة إلى مراجعة نموذج البيع بنظام "أوف بلان سيلز" وتقييم ملاءمته للمرحلة الحالية.

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نائب رئيس بنك مصر أحمد عيسى طرق تمويل جديدة للمطورين العقاريين شركة سي آي كابيتال دعم القطاع العقاري
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