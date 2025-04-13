طرح الشقق يوم الثلاثاء.. تفاصيل مشروع ديارنا لمتوسطي الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي ٣٥۰۸۸ وحدة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان اعتبارا من الثلاثاء المقبل ٢٠٢٥/٤/١٥.

ومن أهم المشروعات المنتظر طرحها هو مشروع ديارنا والذي يتواجد في عدد كبير من المدن الجديدة، وجاءت تفاصيل المشروع على النحو التالي:

- تم البدء في التخطيط وتنفيذ نحو 60 ألف وحدة سكنية بعدد 2310 عمارات-

- المشروع موجه لمتوسطي الدخل، تحت مسمى "ديارنا"، وذلك في 23 مدينة جديدة.

- يتضمن المشروع نموذجي عمارات A وB وعمارات.

- النموذج A يتكون من: (دور أرضي + 5 أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على 3 غرف نوم منها غرفة ماستر.

- الوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة مصعد واحد، وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة بواقع 24 وحدة بالعمارة من 117 م2 إلى 132 م2 للوحدة.

- يوجد وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة 153 م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (111) م2 لكل وحدة.

- عمارات النموذج B تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة "بواقع 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر.

- و13 وحدة تحتوي على عدد 2 غرف نوم منها غرفة ماستر"، والوحدات تشطيب كامل وبها أيضًا مصعد واحد.

- تتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة على 24 وحدة بالعمارة من (105) م2 إلى (135) م2 للوحدة.

- بالإضافة إلى وحدتين Penthouse بدور الرووف بمساحة 145 م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف 95 م2، و(155)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (115)م2".

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