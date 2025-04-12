3 مشروعات شقق منتظرة من الإسكان.. الطرح الأول بعد أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية العديد من المشروعات السكنية للحجز بداية من وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وحتى الإسكان الفاخر.

بداية الطروحات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان ستكون يوم 15 إبريل، ثم تتوالى الطروحات وفقا للخريطة التالية:

الطرح الأول سيكون بالتعاون بين وزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان، والذي يشمل 35 ألف شقة، في 15 إبريل الجاري.

ويشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر.

ستكون أسعار الشقق بين 800 ألف جنيه حتى 3.5 مليون جنيه، وفقا لمساحة الوحدة التي تبدأ من 75 مترا وحتى 150 مترا.

الطرح الثاني.. سكن لكل المصريين

وزارة الإسكان ستطرح أيضًا 15 ألف شقة ضمن سكن لكل المصريين- الإسكان المتوسط.

وأكدت وزارة الإسكان أن الحجز سيكون عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي حيث سيتم إعلان التفاصيل الخاصة بالتقديم في شهر إبريل، كما سيتم طرح كراسات الشروط يوم 15 مايو المقبل لكل المواطنين.

ثانيا مواصفات المشروع:

الشقق بتم طرحها بمساحات 100 و110 متر و120 متر، والشقق تكون كاملة التشطيب، والعمارات تتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررين، وكل عمارة يوجد بها اسانسير.

الطرح الجديد من الإسكان المتوسط سيكون بنظام التمويل العقاري، على 20 سنة وبفائدة 12%.

شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

المشروع الثالث وهو الإسكان الاجتماعي، والذي سيتم طرحه في 1 يوليو المقبل، بإجمالي 100 ألف شقة.

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي:

- أن يكون المتقدم من نفس المحافظة المتواجد بها الشقق.

- يكون المتقدم سنة بين 21 سنة وحتى 50 سنة وقت التقديم.

ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم غير مستفيد بأي مشروعات سكنية من الدولة أو قطعة أرض وقروض التمويل العقاري، أو الإسكان التعاوني.

-عدم وجود أي عداد كهرباء أو غاز أو مياه باسم المتقدم.

-أن يكون مرتب الأعزب 10 آلاف جنيه، والمتزوج 15 ألف جنيه وهذا يشمل دخل الزوجة أن كانت تعمل، ويكون الحد الأدنى 3500 جنيه.

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