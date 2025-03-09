مسؤول بالإسكان: بيع قطع أراضِ بقيمة 38 مليون دولار في المنيا الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

زار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية والعقارية والدكتور محاسب محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية بالقطاع ومجموعة عمل المتابعة الدورية لإدارات الشئون العقارية بأجهزة المدن الجديدة، بزيارة إلى مدينة المنيا الجديدة لمتابعة إجراءات التصرفات العقارية وحجم مبيعات الأراضي والوحدات بالمدينة، بجانب متابعة تنفيذ التيسيرات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة للعملاء، وذلك بحضور المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز.

وبحسب بيان، تأتي الزيارة في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية للمشروعات والإجراءات الإدارية وتعظيم الاستفادة من الموارد بالمدن الجديدة وتنوعها.

وخلال الزيارة، أفاد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم بيع قطع أراضِ بالدولار الأمريكي خلال العام المالي الحالي بقيمة 38 مليون دولار، وقطع أراضٍ بالجنيه المصري خلال نفس العام بقيمة إجمالية 900 مليون جنيه، فضلا ًعن بيع الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر بقيمة 400 مليون جنيه تقريباً، بخلاف ما تم بيعه من محال تجارية وقطع أراض بأنشطة حرفية، وسكنية بمشروع بيت الوطن بالدولار الأمريكي.

ووجه الدكتور حسن الشوربجي، ببذل مزيد من الجهد لجذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات الإدارية، مؤكداً الالتزام بالإجراءات القانونية للإدارة العقارية في إخطار المستثمرين المخصص لهم قطع الأراضي بالجنيه والدولار بقرارات مجلس إدارة الهيئة فور وصولها للجهاز، وكذا تحصيل قيمة استكمال جدية الحجز خلال المواعيد المقررة، وتحصيل غرامات التأخير في استكمال جدية الحجز والتحصيلات بصفة عامة.

كما تم أيضاً خلال الزيارة، الاطلاع على التنازلات التي تقدم بها العملاء خلال التيسيرات الممنوحة بتخفيض قيمة مصاريف التنازل، وتبين بأن المتحصل خلال 5 أشهر فترة التيسيرات يوازي ما تم تحصيله خلال مدة عام كامل سابق على التيسيرات.

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