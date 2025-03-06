شركة الأهلي صبور تقدّم رؤية جديدة للعيش العصري مع الإصدار الجديد من مشروع AT-EAST

"ROOFSCAPE Apartments & Sky Villas"مفهوم فريد يعيد تعريف السكن العصري بأسطح مجهزة بمرافق متنوعة

الأهلي صبور تواصل استراتيجيتها المتطورة من خلال تقديم وحدات سكنية متنوعة تتماشى مع أحدث اتجاهات السوق العقارى

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في قطاع العقارات، قد تتشابه التصاميم والمساحات، لكن ما يميز مشروعًا عن آخر ليس حجمه أو موقعه فقط، بل التفاصيل التي تجعله استثنائيًا. في الأهلي صبور، لا يُنظر إلى التطوير العقاري على أنه مجرد إنشاء مبانٍ جديدة، بل كخطوة مدروسة تضيف قيمة حقيقية وتجربة فريدة تتناسب مع احتياجات الأجيال العصرية للحياة اليومية. فهو تجربة متكاملة تُصمّم بعناية لتواكب الاتجاهات المتطورة للسوق العقاري، حيث تلتقي الجودة مع الاحتياجات الفعلية للعملاء، ليحمل كل مشروع طابعه الخاص الذي يتناسب مع الأذواق المختلفة للعملاء من مختلف الأجيال والأعمار.

يمثل عام 2025 محطة محورية في تاريخ شركة الأهلي صبور بمرور 30 عامًا على تأسيسها في السوق العقاري المصري. على مدار تلك العقود الثلاثة، حرصت الشركة على مواكبة التطورات الجديدة للسوق العقاري يومًا بعد يوم، سعيًا منها لترسيخ معايير جديدة للسكن الحديث لا تقتصر على تقديم خيارات سكنية وحسب، بل اكتشاف مناطق حيوية وتحويلها إلى وجهات متكاملة يجد فيها عملاء الأهلي صبور من مختلف الأعمار والأجيال كل ما يحلمون به. لتقدّم بذلك الأهلي صبور بيتًا لكل جيل، وتضيف قيمة حقيقية تجمع بين التخطيط الذكي، التصميم المدروس، والتجارب المختلفة وجودة الحياة. بداية من المساحات المدروسة، الوحدات السكنية المتنوعة، المرافق التي صُممت على أعلى مستوى، وصولاً إلى التفاصيل والخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية التي تعزز الراحة والخصوصية والترابط بين السكان، لترسخ بذلك الأهلي صبور معايير جديدة للسكن الحديث في القرن الواحد والعشرين.

مشروع AT-EAST.. أسلوب حياة يجمع بين الراحة والرفاهية

يعد مشروع AT-EAST من أبرز المشاريع الاستثنائية لشركة الأهلي صبور، حيث يقدّم مفهومًا جديدًا للسكن من خلال "ROOFSCAPE Apartments"، التي تمثل قفزة نوعية في قطاع العقارات. لا يقتصر المشروع على تلبية احتياجات السوق المتطورة فحسب، بل يوفّر أيضًا تجربة معيشية فريدة تتماشى مع أعلى معايير الجودة. من خلال AT-EAST، تلتزم الأهلي صبور بتوفير مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين الفخامة والابتكار، وتمنح سكانها تجربة استثنائية لا مثيل لها.

يقع مشروع AT-EAST في قلب مستقبل سيتي على مساحة واسعة تمتد إلى 181 فدانًا، في موقع استراتيجي يعد مستقبلًا حقيقيًا للعيش العصري. هنا، يلتقي التميز بالراحة في بيئة سكنية مثالية تلبي تطلعات الباحثين عن الفخامة والتفرّد .في إطار خططها الطموحة، تستهدف الأهلي صبور تحقيق مبيعات بقيمة 5.5 مليار جنيه واستثمارات إنشائية تصل إلى 2 مليار جنيه خلال هذا الطرح فقط، مما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة لتقديم تجربة سكنية استثنائية.

ROOFSCAPE Apartments ...مفهوم جديد يعزز الروابط الاجتماعية بين السكان

"ROOFSCAPE Apartments" تقدم تجربة سكنية غير مسبوقة، حيث يجمع هذا المفهوم المبتكر بين التصميم العصري، الخصوصية، والترفيه في بيئة متكاملة. في سابقة فريدة من نوعها تتماشى مع المعايير العالمية للسوق العقاري، تتمتع كل وحدة بمساحة خاصة فوق منزلك، مجهزة بالكامل بمرافق استثنائية تعمل كـ mini-clubhouses، مما يتيح للسكان الاستمتاع بتجربة اجتماعية، رياضية، وترفيهية في قلب مجتمعهم.

تم تصميم هذه المساحات لتكون أكثر من مجرد منطقة معيشة؛ فهي تشمل جاكوزي، صالات رياضية خارجية، غرف ألعاب، مناطق للشواء والقراءة، وحتى سينما في الهواء الطلق. هذه المرافق الفريدة تعزز من جودة الحياة اليومية وتُضيف بُعدًا جديدًا للرفاهية والراحة، مما يعزز الروابط الاجتماعية بين السكان في مجتمع متكامل.

يضم الأصدار الجديد منAT-EAST حوالي 700 وحدة سكنية متنوعة، بدءًا من الفيلات الفاخرة، والشقق التي تتراوح بين غرفة نوم واحدة أو غرفتين، وصولاً إلى البنتهاوس المميز. تتراوح المساحات بين 65 و160 مترًا مربعًا، مما يوفر خيارات متعددة تناسب احتياجات مختلف الأفراد والعائلات. بفضل رؤية واضحة وجداول زمنية مدروسة، يهدف المشروع إلى تقديم أفضل تجربة سكنية تمزج بين الراحة، الفخامة، والإبداع في التصميم.

الجدير بالذكر، ان هذا المشروع يعزز من ريادة الأهلي صبور في "مستقبل سيتي"، حيث تمتلك الشركة أكبر محفظة أراضٍ في المدينة تمتد على 1000 فدان، تحتضن 7 مشروعات متميزة، إلى جانب سجل حافل بالنجاح يضم 6 مشروعات سابقة.ويمثل تطوير المشروع على آخر قطعة أرض في المرحلة الأولى من المدينة ميزة استثنائية، حيث يضمن ذلك أنه بحلول موعد تسليم الوحدات، ستكون جميع المرافق والخدمات في المنطقة قد اكتملت بالكامل. مما يوفر للسكان تجربة معيشية متكاملة، ليست فقط داخل المشروع، بل في المرحلة الأولى من مستقبل سيتي ككل.