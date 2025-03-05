موعد وقيمة استكمال مقدم حجز شقق الإسكان المتميز بعد انتهاء القرعة

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت وزارة الإسكان الإسكان من إجراء القرعة العلنية للشق التي تم طرحها خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 26 نوفمبر، ومن أهم المشروعات التي تم طرحها هو مشروع الإسكان المتميز في مدينة بدر.

وتم طرح 1500 وحدة في الحي السادس بمدينة بدر بمساحة 90م 2 للوحدة، وكان مقدم الحجز 100 ألف جنيه.

وبعد انتهاء القرعة يتم سداد استكمال 20% من ثمن الوحدة خلال شهر من التخصيص.

وكان الشقة الـ 90 مترا سجلت 659 ألف جنيه، تم سداد مقدم حجز 100 ألف جنيه، ثم يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 41 ألف جنيه وهو المطلوب الآن.

وبعد ذلك يتم سداد 10% وقت الاستلام وهو 66 ألف جنيه، وبهذا يكون الحاجز سدد 30% من ثمن الوحدة ويتبقى 70% البالغ 461 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري لمدة 7 سنوات 12 ألف جنيه تقريبا.

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