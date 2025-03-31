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حل مشكلة استبعاد المتقدمين في سكن لكل المصريين بسبب طلب سابق

09:00 ص الإثنين 31 مارس 2025

سكن لكل المصريين

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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 23 مارس في استقبال تظلمات المتقدمين لحجز وحدة في سكن لكل المصريين 5، بعد أن تم إرسال لرسالة لهم تفيد بوجود رفض في نتيجة التقديم، ويستمر فتح باب التظلم حتى 24 أبريل المقبل.

ووفقًا لبيانات وزارة الإسكان، بلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلًا، و268759عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، إضافة لعدد 10430 عميلًا سددوا مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى 4 آلاف عميل سيتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات.

ومن أهم أسباب الرفض في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، هو وجود سبق استفادة من شقق أو أراضي، وفي هذه الحالة إذا كان المتقدم حصل على وحدة او قطعة أرض بالفعل فلن يتم قبول طلب التظلم نهائيا.

أما إذا كان تقدم فقط في طروحات سابقة ولم يستفيد منها، فلابد من تقديم إيصال سحب مقدم جدية الحجز في طلب التظلم وسيتم قبول الطلب خلال فترة التظلم التي تنتهي 24 إبريل المقبل.

ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن موقفهم من خلال كتابة رقمهم القومي عبر الرابط التالي، من هنا.

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