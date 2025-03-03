وزير الإسكان يتابع خطط وسير العمل بقطاعات "المجتمعات العمرانية الجديدة"

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية .

وأكد الشربيني لمسؤولي الهيئة أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة في تعظيم الموارد، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، والضغط لدفع معدلات تنفيذ المشروعات وتقييم تلك الأعمال والخطط لزيادة معدلات الأداء بالمواقع .

وتابع المهندس شريف الشربيني المشروعات السكنية الجديدة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مشدداً على المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها حاليًّا، بالإضافة إلى متابعة موقف وإجراءات الطرح للوحدات السكنية الذي سيتم خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

واستعرض الوزير موقف مبادرة "بيتك في مصر"؛ لتوفير الوحدات السكنية للمصريين في الخارج، لافتًا إلى أن المبادرة حققت ردود أفعال جيدة، ويجب تقديم كل الدعم للمبادرة وكذلك مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وأنه سيتم العمل على توفير وتلبية مختلف احتياجات المصريين بالخارج.

وأكد وزير الإسكان أننا نعمل خلال الفترة الحالية؛ لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، ومنها تعظيم وتنويع الموارد المالية، خصوصًا الموارد المستدامة، ودفع عجلة التنمية بالمشروعات طبقًا للأولويات.

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